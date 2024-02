Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A frente fria que trouxe chuva para a região na quarta (14) e quinta-feira (15) já se afastou. No entanto, um ciclone extratropical, que se formou em alto-mar, ajuda a concentrar o ar úmido e facilita a formação das nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo.

A expectativa é que nesta sexta-feira (16) o sol apareça entre nuvens e a temperatura não suba muito em Atibaia. Já no sábado (17) e no domingo (18), o sol aparece mais e faz mais calor, mas aumentam as condições para pancadas de chuva com trovoadas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta sexta-feira (16) é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima 26º e mínima de 16º.

O sábado (17) deve ser de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 28º e mínima de 17º.

Para o domingo (18), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 18º.

A previsão do tempo para a segunda-feira (19) também é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A terça-feira (20) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.