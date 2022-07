Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa quente para os padrões do inverno e com ar muito seco na região. No entanto, o bloqueio atmosférico que está impedindo a chegada de frentes frias ao país finalmente será rompido nesta semana. Com isso, parte do estado de São Paulo volta a ter chuva e queda de temperatura.

A frente fria se forma no oceano, na costa do Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira, 11 de julho. Com o avanço do sistema na terça-feira (12), a tendência já é de mais nebulosidade e chuva nas áreas próximas ao Paraná e Mato Grosso do Sul. Na Grande SP o dia termina mais nublado e com alguns chuviscos. Os ventos ganham força e pode ventar com rajadas de até 60km/h.

A mudança mais significativa é prevista para a quarta-feira, 13 de julho. O dia já vai começar encoberto e com garoa na Região Metropolitana de São Paulo. A frente fria não vai trazer muita chuva, mas vai ajudar a melhorar a qualidade do ar que já está prejudicada há vários dias.

As nuvens também aumentam no Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, e em regiões como Sorocaba e Campinas. Algumas dessas regiões nem devem ter chuva, mas o calor diminui de forma significativa em relação aos dias anteriores.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (11) será de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

A terça-feira (12) deve ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A previsão para a quarta-feira (13) é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 20º e mínima de 15º.

Na quinta-feira (14), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Para a sexta-feira (15), a expectativa também é de predomínio de sol e calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather