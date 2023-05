Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Nesta sexta-feira (26), o sol predomina em todo o estado de São Paulo. Essa condição de tempo firme prevaleceu nos últimos dias e deve continuar até sábado (27) em todo o território paulista, com os índices de umidade relativa do baixos.

A partir de domingo (28) o cenário deve mudar. O deslocamento de uma frente fria na costa do Sudeste vai ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o sul e oeste de SP. Na segunda-feira (29), as pancadas avançam sobre a capital, região central do estado, Vale do Paraíba e região de Atibaia.

O frio ainda deve continuar ao amanhecer, mas as tardes ainda terão temperaturas mais quentes, pelo menos até a segunda-feira (29).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (26), a expectativa é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 13º.

O sábado (27) também será de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 14º.

No domingo (28), o sol aparece entre algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Para a segunda-feira (29), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 15º.

A terça-feira (30) deve ser de céu nublado e possibilidade de chuva fraca. Máxima de 22º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather