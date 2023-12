Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O fim de semana será marcado pelo calor em boa parte do Brasil e também na região de Atibaia. Esse aumento das temperaturas nos próximos dias se deve à atuação de uma área de alta pressão em áreas do centro-sul do Brasil, o que vai deixar o ar mais seco por uma sequência de dias. Apesar da expectativa de temperaturas bastante elevadas, este evento de calor intenso não deverá ser tão forte quanto os ocorridos nos meses anteriores, mas ainda assim requer muita atenção.

A atuação desse ar mais seco vai ocorrer num contexto de dias mais longos e radiação solar mais intensa com a aproximação do verão, o que já favorece dias de muito calor; lembrando que o solstício de verão, ocorre no dia 22 de dezembro, às 00h27, pelo horário de Brasília.

A expectativa é que somente a partir da próxima quarta-feira, 20 de dezembro, calorão diminua um pouco.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (15) será de sol entre poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Máxima 33º e mínima de 18º.

O sábado (16) deve ser de predomínio de sol. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. À noite o céu fica aberto. Máxima de 32º e mínima de 19º.

A previsão para o domingo (17) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 33º e mínima de 19º.

Na segunda-feira (18) o sol aparece entre algumas nuvens durante o dia e há pequena chance de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 32º e mínima de 19º.

A terça-feira (19) deve ser de predomínio de sol pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 17º.