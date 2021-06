Confira a previsão do tempo para o último fim de semana do outono 2021 em Atibaia

O inverno começa oficialmente na segunda-feira, 21 de junho, à 00h32, pelo horário de Brasília.

No fim último de semana do outono de 2021, o ar frio enfraquece e o fluxo de ar quente que vem do interior do país vai ajudar a subir um pouco as temperaturas. As noites e madrugadas não devem ser tão frias e as tardes vão ficar mais amenas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (18), a última do outono, será de predomínio de sol e tempo seco. A massa de ar frio ainda atua sobre a região e a temperatura não sobre muito, mesmo com sol aparecendo forte. Máxima de 20º e mínima de 11º.

No sábado (19), o padrão de circulação de ventos muda e a temperatura sobe um pouco com relação aos últimos dias. Podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas de chuva à partir da tarde. Máxima de 25º e mínima de 15º.

No domingo (20), a temperatura diminui novamente e ocorrem rajadas de vento ao longo do dia. A probabilidade de chuva é baixa (inferior a 30%). Máxima de 23º e mínima de 14º.

A segunda-feira (21) deve ser de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 13º.

A previsão para a terça-feira (22) é de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 20º e mínima de 10º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather