Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A circulação dos ventos sobre a América do Sul e a grande disponibilidade de ar úmido e quente sobre o Brasil formam áreas de instabilidade sobre quase todo o país.

Nos próximos dias, no estado de São Paulo, há possibilidade de pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer hora e que podem ser de moderada a forte intensidade e até cair com muita força em pouco tempo. Em geral, a chuva vem com raios e pode ocorrer também vento forte.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (29) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 15º.

Para a quinta-feira (30), a previsão é de muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) volta a se configurar sobre o país, provocando mais chuva. O dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 18º.

A previsão para o sábado (1), primeiro dia de 2022, também é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora, que pode ser forte e volumosa. Máxima de 27º e mínima de 17º.

No domingo (2), a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather