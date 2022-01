Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A onda de calor que fez subir as temperaturas nos últimos dias ainda persiste sobre a região. No entanto, ela deve começar a enfraquecer a partir desta sexta-feira (28), com o deslocamento de uma frente fria que terá força para causar muita nebulosidade e chuva. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (26), o sol predomina e o calor persiste. À tarde e à noite há pequena chance (inferior a 30%) de pancadas de chuva rápidas e isoladas. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (27), a previsão ainda é de predomínio de sol e calor. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 33º e mínima de 20º.

Na sexta-feira (28), uma frente fria se aproxima da região e provoca aumento de nebulosidade. A partir da tarde devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. Máxima de 28º e mínima de 19º.

O sábado (29), deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 20º.

A previsão para o domingo (30) é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Máxima de 27º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather