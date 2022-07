Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A atuação de uma forte massa de ar seco está formando um bloqueio na atmosfera, que impede que as frentes frias avancem pelo país. Com isso, o tempo segue estável em grande parte do Brasil e com baixos índices de umidade relativa do ar.

Na região, as temperaturas estão acima da média para este período. Esse veranico (sequência de dias secos e com temperatura acima da média) ainda vai durar mais alguns dias. No estado de São Paulo, ainda não há expectativa de virada no tempo pelo menos até a o início da próxima semana.

A preocupação é com a umidade relativa do ar que tem ficado muito abaixo do ideal para a saúde, além da poluição que está acumulada na atmosfera, deixando a qualidade do ar prejudicada. A tendência é de mais alguns dias de sol, sem chuva e com a umidade relativa do ar abaixo dos 30% . Serão dias de grande amplitude térmica, já que as noites e madrugadas ainda ficam mais frias, mas as tardes ficam quentes para os padrões do inverno.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (6) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 11º.

A previsão para a quinta-feira (7) também é de predomínio de sol e tempo seco. Máxima de 26º e mínima de 11º.

A sexta-feira (8) deve ser mais um dia ensolarado, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 11º.

No sábado (9), o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 14º.

Para o domingo (10), a expectativa também é de predomínio de sol e calor à tarde. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather