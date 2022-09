Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Após a passagem de uma frente fria, os ventos que sopram do mar mantêm muita umidade no leste de São Paulo, por isso a semana ainda começa com muitas nuvens, um pouco de chuva e sensação de frio em Atibaia. Aos poucos a temperatura entra em elevação, mas a circulação de ventos ainda pode provocar pancadas de chuva nos próximos dias. Do meio da semana em diante, a tendência é de calor e diminuição da chuva. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (5), muitas nuvens se espalham sobre a região por conta da circulação de ventos e não dá para descartar alguns chuviscos isolados, mas ocorrem algumas aberturas de sol entre as nuvens. A temperatura ainda sobe devagar e a sensação é de frio. Máxima de 21º e mínima de 11º.

Na terça-feira (6), a circulação de ventos vai manter o tempo instável pela manhã. À tarde o tempo abre e volta a chover com chance de raios à noite. As temperaturas sobem um pouco em relação aos dias anteriores, mas a sensação ainda é de um pouco de frio. Máxima de 23º e mínima de 13º.

A previsão para a quarta-feira (7), feriado de Independência, é de tempo instável ainda. O dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Na quinta-feira (8) o sol volta a brilha forte e as temperaturas entram em elevação. Não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

A sexta-feira (9) promete ser marcada por muito sol e tempo firme. As temperaturas sobem ainda mais e faz calor à tarde, sem previsão de chuva. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather