Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A atuação de um cavado meteorológico nos níveis médios da atmosfera, que se desloca do Centro-Oeste para o Sudeste do Brasil, provoca chuva no decorrer desta quarta-feira (31). Além disso, a formação de uma nova área de baixa pressão ao longo do dia, na costa do Sudeste, favorece o desenvolvimento de nuvens muito carregadas no estado de São Paulo. O dia será chuvoso e com alto com potencial para chuva intensa

Já na quinta-feira, 1 de junho, as instabilidades se dissipam do estado de São Paulo, mas entre a madrugada e manhã, ainda pode garoar. A partir da tarde, algumas aberturas de sol voltam ocorrer.

O tempo firme volta a ser destaque, com a atuação da alta pressão, entre a sexta-feira (2) e o fim de semana. Sábado e domingo de tempo aberto em todas as áreas, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais em relação ao começo da semana, mas ainda seguem amenas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (31), a previsão é de tempo chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. Máxima de 18º e mínima de 14º.

A quinta-feira (1) deve ser de céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Máxima de 22º e mínima de 13º.

Na sexta-feira (2), as instabilidades se afastam e a expectativa é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 12º.

Para o sábado (3), a previsão é de sol entre poucas nuvens. Não chove. Máxima de 26º e mínima de 11º.

O domingo (4) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather