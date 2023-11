Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma área de baixa pressão atmosférica se organiza sobre o mar, perto do litoral de São Paulo. Essa queda da pressão do ar vai ajudar a concentrar a umidade sobre a região, o que vai estimular a formação de mais nuvens carregadas por todo o estado. Há risco de temporais ao longo desta quarta-feira (29) e a temperatura não sobe muito.

Durante a quinta-feira (30), a nebulosidade persiste, mas a tendência é de um dia mais abafado e com mais aberturas de sol. A partir da tarde, há condições para pancadas de chuva isoladas.

Na sexta-feira (1) e no sábado (2), as instabilidades diminuem e o sol aparece com mais força, com temperaturas em elevação. O domingo (3) também deve ser de predomínio de sol e calor, mas com pancadas de chuva a partir da tarde.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (29) o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima 26º e mínima de 20º.

Para a quinta-feira (30), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A sexta-feira (1) deve ser de predomínio de sol e calor, sem previsão de chuva. Máxima de 32º e mínima de 18º.

No sábado (2) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta, mas não deve chover. Máxima de 33º e mínima de 19º.

O domingo (3) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather