Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A semana começou com temperaturas em gradativa elevação e a diminuição da chuva em São Paulo. Nesta sexta-feira (8), um sistema de baixa pressão atmosférica atuando próximo à costa do estado aumenta as instabilidades e há previsão de chuva forte.

O fim de semana deve ser abafado, com pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (8) será marcada por sol e bastante calor. A chuva se concentra entre a tarde e a noite, devido a uma mudança no padrão da circulação dos ventos. Não se descarta o risco para temporais. Máxima de 29º e mínima de 16º.

No sábado (9), o amanhecer começa com névoa devido à umidade presente na atmosfera, mas aos poucos o sol aparece e as temperaturas se elevam. A sensação será de ar abafado e a chuva acontece entre o meio da tarde e o começo da noite. Há previsão para chuva forte, com raios e rajadas de vento. Máxima de 29º e mínima de 18º.

No domingo (10) os ventos que sopram do mar, diminuem um pouco as temperaturas na região. O dia será marcado por sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. Máxima de 26º e mínima de 19º.

A segunda-feira (11) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Na terça-feira (12) as instabilidades aumentam. O sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather