Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Um sistema de baixa pressão atmosférica vai dar origem a uma nova frente fria em alto mar entre o Sul e o Sudeste a partir da noite desta quarta-feira (31). No primeiro dia de fevereiro, o sistema avança para alto mar em direção à costa do Sudeste, trazendo mais umidade para o estado de São Paulo.

O último dia de janeiro ainda começa com aberturas de sol na região, mas, a nebulosidade volta aumentar já no começo da tarde. Há alerta para pancadas de chuva forte com raios e rajadas de vento.

Na sexta (2), as instabilidades persistem, mas agora, devido à entrada constante de umidade. A chuva ainda intercala com algumas aberturas de sol, mas pode ocorrer com força.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (31) será de sol entre nuvens pela manhã. À tarde são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima 32º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (1), o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A expectativa para a sexta-feira (2) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 19º.

O sábado (3) deve ser de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A previsão para o domingo (4) é de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.