Covid-19: Atibaia confirma mais 2 óbitos e registra 208 novos casos da doença

Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, dois novos óbitos por Covid-19 foram confirmados em Atibaia nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro. O 344º óbito confirmado é de um homem de 60 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 4 de janeiro e faleceu nesta quarta-feira (26). O 345º óbito refere-se a um idoso de 79 anos, com doença de base, internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 14 de janeiro e que faleceu no dia 26. O 13º óbito suspeito registrado é de uma idosa de 77 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 19 de janeiro e faleceu na última sexta-feira (21).

(Imagem Ilustrativa: Derek Wolfgang por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro:

Notificações: 29.218

Descartados: 14.821

Confirmados: 14.183

Recuperados: 12.135

Em investigação: 214

Óbitos confirmados: 345

Óbitos suspeitos: 13

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 50%

Hospital Novo Atibaia – 100%

Hospital Albert Sabin – 50% Hospital Novo Atibaia – 100% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 50%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 78%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes de Atibaia na fila CROSS

UTI: 1

Relação de novos casos confirmados:

13976º: Mulher, 5 meses – Recuperado;

13977º: Homem, 49 anos – Recuperado;

13978º: Mulher, 51 anos –Assintomático;

13979º: Homem, 61 anos – Assintomático;

13980º: Homem, 50 anos – Recuperado;

13981º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

13982º: Homem, 32 anos – Recuperado;

13983º: Mulher, 47 anos – Assintomático;

13984º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

13985º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

13986º: Homem, 57 anos – Recuperado;

13987º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

13988º: Mulher, 65 anos – Em Isolamento Social;

13989º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

13990º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

13991º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

13992º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

13993º: Mulher, 57 anos –Recuperado;

13994º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

13995º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

13996º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

13997º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

13998º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

13999º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

14000º: Mulher, 65 anos – Em Isolamento Social;

14001º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

14002º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

14003º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

14004º: Homem, 59 anos – Recuperado;

14005º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

14006º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

14007º: Homem, 53 anos – Recuperado;

14008º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

14009º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

14010º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14011º: Homem, 67 anos – Em Isolamento Social;

14012º: Homem, 63 anos – Recuperado;

14013º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14014º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

14015º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

14016º: Homem, 32 anos – Recuperado;

14017º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

14018º: Homem, 5 anos – Em Isolamento Social;

14019º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

14020º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

14021º: Homem, 3 anos – Recuperado;

14022º: Homem, 44 anos – Recuperado;

14023º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

14024º: Homem, 21 anos – Recuperado;

14025º: Mulher, 60 anos – Recuperado;

14026º: Homem, 38 anos – Recuperado;

14027º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

14028º: Homem, 44 anos – Recuperado;

14029º: Homem, 16 anos – Recuperado;

14030º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

14031º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

14032º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

14033º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

14034º: Mulher, 52 anos – Recuperado;

14035º: Mulher, 50 anos – Recuperado;

14036º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

14037º: Homem, 36 anos – Recuperado;

14038º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

14039º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

14040º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

14041º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

14042º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

14043º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

14044º: Homem, 19 anos – Recuperado;

14045º: Mulher, 83 anos – Em Isolamento Social;

14046º: Mulher, 63 anos – Em Isolamento Social;

14047º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

14048º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

14049º: Homem, 67 anos –l Em Isolamento Social;

14050º: Homem, 58 anos – Belvedere Recuperado;

14051º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

14052º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14053º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

14054º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

14055º: Homem, 32 anos – Brasil Em Isolamento Social;

14056º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

14057º: Mulher, 82 anos – Em Isolamento Social;

14058º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

14059º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

14060º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

14061º: Homem, 19 anos – Recuperado;

14062º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

14063º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

14064º: Homem, 56 anos – Recuperado;

14065º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

14066º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

14067º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

14068º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

14069º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

14070º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

14071º: Homem, 52 anos – Recuperado;

14072º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

14073º: Mulher, 63 anos – Em Isolamento Social;

14074º: Homem, 29 anos – Recuperado;

14075º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

14076º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

14077º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

14078º: Homem, 38 anos – Recuperado;

14079º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

14080º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

14081º: Homem, 64 anos – Recuperado;

14082º: Homem, 18 anos – Assintomático;

14083º: Homem, 46 anos – Recuperado;

14084º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

14085º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

14086º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

14087º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

14088º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

14089º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

14090º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

14091º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

14092º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

14093º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

14094º: Homem, 18 anos – Em Isolamento Social;

14095º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

14096º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

14097º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

14098º: Mulher, 58 anos – Recuperado;

14099º: Mulher, 54 anos – Em Isolamento Social;

14100º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

14101º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14102º: Homem, 32 anos – Recuperado;

14103º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

14104º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

14105º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

14106º: Homem, 69 anos – Em Isolamento Social;

14107º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

14108º: Homem, 6 anos – Em Isolamento Social;

14109º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

14110º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14111º: Mulher, 9 anos – Em Isolamento Social;

14112º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

14113º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

14114º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

14115º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social;

14116º: Mulher, 12 anos – Assintomático;

14117º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

14118º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

14119º: Homem, 11 anos – Em Isolamento Social;

14120º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

14121º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

14122º: Mulher, 16 anos – Em Isolamento Social;

14123º: Mulher, 2 anos – Em Isolamento Social;

14124º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

14125º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

14126º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

14127º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

14128º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

14129º: Homem, 35 anos – Assintomático;

14130º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

14131º: Homem, 11 anos – Assintomático;

14132º: Homem, 33 anos – Assintomático;

14133º: Mulher, 70 anos – Recuperado;

14134º: Homem, 82 anos – Em Isolamento Social;

14135º: Homem, 58 anos – Recuperado;

14136º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

14137º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

14138º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

14139º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14140º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

14141º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

14142º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

14143º: Homem, 49 anos – Recuperado;

14144º: Homem, 23 anos – Recuperado;

14145º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

14146º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

14147º: Mulher, 10 anos – Em Isolamento Social;

14148º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

14149º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

14150º: Mulher, 29 anos –Em Isolamento Social;

14151º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

14152º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

14153º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

14154º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

14155º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14156º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

14157º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

14158º: Homem, 18 anos – Em Isolamento Social;

14159º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

14160º: Mulher, 81 anos – Em Isolamento Social;

14161º: Homem, 13 anos – Em Isolamento Social;

14162º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

14163º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

14164º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

14165º: Mulher, 25 anos – Santa Luiza Em Isolamento Social;

14166º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

14167º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

14168º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

14169º: Homem, 47 anos – Recuperado;

14170º: Mulher, 70 anos – Em Isolamento Social;

14171º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

14172º: Homem, 51 anos – Recuperado;

14173º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

14174º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

14175º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

14176º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

14177º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

14178º: Mulher, 13 anos – Em Isolamento Social;

14179º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

14180º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

14181º: Homem, 60 anos – Em Isolamento Social;

14182º: Homem, 60 anos – Óbito;

14183º: Homem, 79 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia