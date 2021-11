Covid-19: Atibaia não tem registro de óbito pelo 8º dia seguido

O município de Atibaia não registrou óbito por Covid-19 pelo oitavo dia consecutivo, permanecendo com 333 mortes desde o início da pandemia. O útimo registro de óbito ocorreu no dia 11, referente a uma idosa de 69 anos, com doença de base. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (19), foram confirmados 8 novos casos da doença, dos quais 4 estão recuperados, 1 cumpre isolamento social e 3 estão assintomáticos.

(Imagem Ilustrativa de torstensimon por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 19 de novembro:

Notificações: 25.504

Descartados: 12.830

Confirmados: 12.539

Recuperados: 10.939

Em investigação: 135

Óbitos confirmados: 333

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 29%

Hospital Albert Sabin – 12% Hospital Novo Atibaia – 29% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 20%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 16%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 30%

Santa Casa de Socorro: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

12532º: Mulher, 34 anos – Assintomática;

12533º: Homem, 26 anos – Recuperado;

12534º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

12535º: Homem, 47 anos – Assintomático;

12536º: Homem, 35 anos – Assintomático;

12537º: Homem, 19 anos – Recuperado;

12538º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

12539º: Mulher, 66 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia