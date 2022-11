Covid-19: Atibaia registra óbito pela doença

Depois de mais de um mês, Atibaia registrou óbito por Covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (16) pela Secretaria Municipal de Saúde. O 436º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia é de uma mulher de 59 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 9 de novembro e faleceu no dia 12 de novembro. O último registro de morte por Covid-19 no município havia sido divulgado em 30 de setembro, referente a um óbito de 28 de setembro.

(Imagem Ilustrativa: Fusion Medical Animation por Unsplash)

Outubro foi o mês de 2022 em que Atibaia apresentou o menor número de casos confirmados de Covid-19, totalizando 72. Com o mês de novembro ainda na metade, já são 212 casos confirmados. Diante do aumento de casos de Covid-19 em todo país, a Secretaria de Saúde de Atibaia ressalta que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra a doença. Quem ainda não completou a vacinação contra Covid-19, que inclui duas doses do esquema básico e reforço para pessoas a partir dos 12 anos, deve procurar as unidade de saúde o mais rápido possível.

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 48.421

Descartados: 25.316

Confirmados: 22.956

Recuperados: 20.545

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 436

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1.452

Descartados: 387

Confirmados: 1061

Em Investigação: 4

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia