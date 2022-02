Covid-19: Atibaia não tem registro de óbito nesta quarta-feira (2)

O município de Atibaia não teve registro de morte por Covid-19 nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, permanecendo com 353 óbitos confirmados desde o início da pandemia. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados mais 143 casos da doença. Com os novos registros, Atibaia atinge a marca de 15.214 casos confirmados.

(Imagem Ilustrativa de Pete Linforth por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro:

Notificações: 30.301

Descartados: 14.896

Confirmados: 15.214

Recuperados: 13.056

Em investigação: 191

Óbitos confirmados: 353

Óbitos suspeitos: 13

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 53%

Hospital Novo Atibaia – 76%

Hospital Albert Sabin – 53% Hospital Novo Atibaia – 76% UTI:

Hospital Albert Sabin – 25%

Hospital Novo Atibaia – 65%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 83%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes de Atibaia na fila CROSS

UTI: 2

Relação de novos casos confirmados:

15072º: Mulher, 59 anos – Recuperado;

15073º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

15074º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

15075º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

15076º: Homem, 48 anos – Em Isolamento Social;

15077º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

15078º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

15079º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

15080º: Mulher, 35 anos – Assintomático;

15081º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

15082º: Homem, 70 anos – Assintomático;

15083º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

15084º: Homem, 7 meses – Em Isolamento Social;

15085º: Mulher, 12 anos – Em Isolamento Social;

15086º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

15087º: Mulher, 47 anos – Assintomático;

15088º: Homem, 11 anos – Em Isolamento Social;

15089º: Mulher, 42 anos – Ecológica Atibaia Recuperado;

15090º: Mulher, 23 anos – Assintomático;

15091º: Mulher, 64 anos – Recuperado;

15092º: Mulher, 7 anos – Recuperado;

15093º: Homem, 32 anos – Recuperado;

15094º: Mulher, 10 anos – Recuperado;

15095º: Homem, 29 anos – Recuperado;

15096º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

15097º: Mulher, 54 anos – Recuperado;

15098º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

15099º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

15100º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

15101º: Homem, 43 anos – Recuperado;

15102º: Homem, 33 anos – Recuperado;

15103º: Homem, 70 anos – Em Isolamento Social;

15104º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

15105º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

15106º: Homem, 39 anos – Recuperado;

15107º: Homem, 29 anos – Recuperado;

15108º: Mulher, 60 anos – Recuperado;

15109º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

15110º: Homem, 78 anos – Recuperado;

15111º: Mulher, 69 anos – Recuperado;

15112º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

15113º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

15114º: Homem, 13 anos – Recuperado;

15115º: Homem, 28 anos – Assintomático;

15116º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

15117º: Homem, 33 anos – Recuperado;

15118º: Homem, 14 anos – Recuperado;

15119º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

15120º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

15121º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

15122º: Mulher, 65 anos – Em Isolamento Social;

15123º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

15124º: Homem, 19 anos – Recuperado;

15125º: Mulher, 2 anos – Em Isolamento Social;

15126º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

15127º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

15128º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social;

15129º: Mulher, 71 anos – Em Isolamento Social;

15130º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

15131º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

15132º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

15133º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

15134º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

15135º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

15136º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

15137º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

15138º: Mulher, 59 anos – Jardim Recuperado;

15139º: Mulher, 16 anos – Em Isolamento Social;

15140º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

15141º: Homem, 36 anos – Recuperado;

15142º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

15143º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

15144º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

15145º: Mulher, 84 anos – Recuperado;

15146º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

15147º: Homem, 36 anos – Recuperado;

15148º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

15149º: Mulher, 77 anos – Recuperado;

15150º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

15151º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

15152º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

15153º: Mulher, 73 anos – Recuperado;

15154º: Mulher, 20 anos – Social;

15155º: Mulher, 15 anos – Recuperado;

15156º: Homem, 14 anos – Recuperado;

15157º: Homem, 21 anos – Recuperado;

15158º: Homem, 32 anos – Recuperado;

15159º: Mulher, 66 anos – Recuperado;

15160º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

15161º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

15162º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

15163º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

15164º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

15165º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

15166º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

15167º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

15168º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

15169º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

15170º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

15171º: Homem, 62 anos – Em Isolamento Social;

15172º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

15173º: Homem, 13 anos – Em Isolamento Social;

15174º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

15175º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

15176º: Mulher, 53 anos – Recuperado;

15177º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

15178º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

15179º: Mulher, 66 anos – Em Isolamento Social;

15180º: Homem, 55 anos – Assintomático;

15181º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

15182º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

15183º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

15184º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

15185º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

15186º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

15187º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

15188º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

15189º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

15190º: Mulher, 13 anos – Em Isolamento Social;

15191º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

15192º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

15193º: Mulher, 74 anos – Em Isolamento Social;

15194º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

15195º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

15196º: Homem, 5 anos – Em Isolamento Social;

15197º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

15198º: Homem, 11 anos – Em Isolamento Social;

15199º: Mulher, 77 anos – Em Isolamento Social;

15200º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

15201º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

15202º: Mulher, 70 anos – Em Isolamento Social;

15203º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

15204º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

15205º: Mulher, 37 anos – Assintomático;

15206º: Homem, 38 anos – Assintomático;

15207º: Homem, 2 anos – Assintomático;

15208º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

15209º: Homem, 11 meses – Em Isolamento Social;

15210º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

15211º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

15212º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

15213º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

15214º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia