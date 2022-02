Estado de SP tem taxa de transmissão de Covid-19 abaixo de 1 pela primeira vez no ano

Pela primeira vez em 2022, a taxa de transmissão de Covid-19 no estado de São Paulo está abaixo de 1, o que indica redução do contágio pela doença. Os dados são de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) por meio da ferramenta Info Tracker, que calcula a evolução da pandemia.

Nesta terça-feira (22), a taxa de transmissão é de 0,99. A última vez que o indicador havia ficado abaixo de 1 foi em 20 de dezembro do ano passado.

(Imagem Ilustrativa: Julián Amé por Pixabay)

Com a chegada da variante ômicron e uma explosão no número de novos casos em dezembro, a curva subiu, e o indicador registrou em janeiro o maior valor desde o início da pandemia, com 1,81. A taxa de transmissão começou a desacelerar novamente no início de fevereiro.

Simbolizado pela sigla RT, o “ritmo de contágio” é um número que traduz o potencial de propagação de uma doença: quando ele é superior a 1, cada infectado transmite para mais de uma pessoa, e a doença avança. Quando é menor do que 1, a contaminação recua.

Na prática, a taxa de 0,99 significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 99.

Fonte: G1.globo.com