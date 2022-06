Atibaia confirma mais duas mortes por Covid-19 e 42 casos de dengue

Atibaia registrou mais duas mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, dia 13 de junho. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, as mortes de uma mulher de 73 anos, com doença de base, internada na UTI da Santa Casa no dia 31 de maio, e de uma mulher de 96 anos, também com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa no último dia 4, foram o 403º e o 404º óbitos registrados na cidade desde o início da pandemia. As duas idosas faleceram nesta segunda-feira (13). Em relação à dengue, não houve registro de morte e 42 novos casos foram confirmados.

(Foto: Reprodução/ Secom Estado de São Paulo)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 38.180

Descartados: 19.559

Confirmados: 18.445

Recuperados: 16.312

Em investigação: 172

Óbitos confirmados: 404

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 936

Descartados: 229

Confirmados: 570

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia