Covid-19: uma morte e 56 novos casos são registrados nesta terça-feira (25)

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia registrou nesta terça-feira, 25 de maio, 1 óbito por Covid-19, 56 novos casos confirmados e uma morte que entrou para a lista de suspeitas. Com 7 óbitos e 134 exames em análise, a cidade chegou a 257 mortes e o total de 8.568 casos confirmados desde o início da pandemia. A 257ª morte registrada é de um homem de 80 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 7 deste mês e faleceu ontem (24). O óbito que entrou para a lista de suspeitos é de uma mulher de 47 anos, com doença de base, que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia no domingo (23).

(Imagem Ilustrativa de Samuel F. Johanns por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 25 de maio:

Notificações: 16.937

Descartados: 8.235

Confirmados: 8.568

Recuperados: 7.302

Em investigação: 134

Óbitos confirmados: 257

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 66%

Hospital Novo Atibaia – 47%

Hospital Albert Sabin – 66% Hospital Novo Atibaia – 47% UTI:

Hospital Albert Sabin – 69%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 11%

Santa Casa de Atibaia – 11% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 1

Enfermaria: 2

Relação de novos casos confirmados:

8513º: Homem, 37 anos – Recuperado;

8514º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social;

8515º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

8516º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

8517º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

8518º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

8519º: Homem, 74 anos – Em Isolamento Social;

8520º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

8521º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

8522º: Homem, 41 anos – Assintomático;

8523º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

8524º: Mulher, 45 anos – Assintomático;

8525º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

8526º: Homem, 74 anos – Em Isolamento Social;

8527º: Homem, 30 anos – Recuperado;

8528º: Homem, 63 anos – Recuperado;

8529º: Mulher, 53 anos – Recuperado;

8530º: Homem, 22 anos – Recuperado;

8531º: Homem, 34 anos – Recuperado;

8532º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

8533º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

8534º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

8535º: Homem, 66 anos – Recuperado;

8536º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

8537º: Homem, 46 anos – Assintomático;

8538º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

8539º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

8540º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

8541º: Homem, 65 anos – Assintomático;

8542º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

8543º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

8544º: Mulher, 35 anos – Assintomático;

8545º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

8546º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

8547º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

8548º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

8549º: Homem, 68 anos – Em Isolamento Social;

8550º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

8551º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

8552º: Mulher, 75 anos – Em Isolamento Social;

8553º: Mulher, 24 anos – Assintomático;

8554º: Homem, 38 anos – Assintomático;

8555º: Homem, 59 anos – Recuperado;

8556º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

8557º: Homem, 7 meses – Recuperado;

8558º: Homem, 52 anos – Assintomático;

8559º: Homem, 62 anos – Assintomático;

8560º: Homem, 68 anos – Recuperado;

8561º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

8562º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

8563º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

8564º: Mulher, 47 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8565º: Homem, 63 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

8566º: Mulher, 62 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

8567º: Mulher, 38 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

8568º: Mulher, 60 anos – UTI Hospital Albert Sabin.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia