Mais 4 mortes por Covid-19 foram registradas nesta segunda-feira (17) em Atibaia

Mais 4 mortes por Covid-19 foram registradas nesta segunda-feira, dia 17 de maio, em Atibaia. De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o 247º óbito registrado foi de um homem de 42 anos, com doença de base, que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia no dia 11 de maio. A 248ª morte registrada foi de um homem de 65 anos, com doença de base, internado na UTI do Hospital Bragantino na segunda-feira passada (10) e falecido na sexta-feira (14), e a 249ª, de um homem de 56 anos, sem doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Albert Sabin no último dia 13 e faleceu no sábado (15). A morte de um homem de 27 anos, com doença de base, foi o 250º óbito confirmado. Ele internado na UTI do Hospital Novo Atibaia no dia 10 de maio e faleceu no domingo (16).

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 17 de maio:

Notificações: 16.523

Descartados: 8.136

Confirmados: 8.263

Recuperados: 7.065

Em investigação: 124

Óbitos confirmados: 250

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 70%

Hospital Novo Atibaia – 38%

Hospital Albert Sabin – 70% Hospital Novo Atibaia – 38% UTI:

Hospital Albert Sabin – 42%

Hospital Novo Atibaia – 70%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 29%

Santa Casa de Atibaia – 29% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0

Enfermaria: 1

Relação de novos casos confirmados:

8206º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

8207º: Mulher, 3 anos – Recuperado;

8208º: Homem, 65 anos – Óbito;

8209º: Mulher, 52 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

8210º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

8211º: Homem, 35 anos – Recuperado;

8212º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

8213º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

8214º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

8215º: Homem, 26 anos – Recuperado;

8216º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

8217º: Homem, 40 anos – Recuperado;

8218º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

8219º: Homem, 15 anos – Recuperado;

8220º: Mulher, 10 anos – Recuperado;

8221º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

8222º: Homem, 51 anos – Recuperado;

8223º: Homem, 9 anos – Recuperado;

8224º: Homem, 22 anos – Recuperado;

8225º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

8226º: Homem, 7 anos – Em Isolamento Social;

8227º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

8228º: Homem, 69 anos – Em Isolamento Social;

8229º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

8230º: Mulher, 36 anos – Assintomático;

8231º: Mulher, 6 anos – Assintomático;

8232º: Homem, 54 anos – Assintomático;

8233º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

8234º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

8235º: Mulher, 49 anos – Assintomático;

8236º: Homem, 37 anos – Recuperado;

8237º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

8238º: Homem, 25 anos – Recuperado;

8239º: Mulher, 8 anos – Assintomático;

8240º: Homem, 63 anos – Em Isolamento Social;

8241º: Homem, 34 anos – Assintomático;

8242º: Mulher, 63 anos – Recuperado;

8243º: Homem, 51 anos – Assintomático;

8244º: Homem, 24 anos – Assintomático;

8245º: Homem, 56 anos – Assintomático;

8246º: Homem, 28 anos – Assintomático;

8247º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

8248º: Mulher, 35 anos – Assintomático;

8249º: Mulher, 39 anos – Assintomático;

8250º: Homem, 19 anos – Assintomático;

8251º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

8252º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

8253º: Homem, 42 anos – Óbito;

8254º: Mulher, 39 anos – Assintomático;

8255º: Mulher, 6 anos – Em Isolamento Social;

8256º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

8257º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

8258º: Mulher, 36 anos – Assintomático;

8259º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

8260º: Homem, 68 anos – Em Isolamento Social;

8261º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

8262º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social;

8263º: Homem, 71 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia