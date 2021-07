Cursos gratuitos de Crochê e Fuxico continuam com inscrições abertas

Continuam abertas as inscrições para os cursos de artesanato “Arte e Fuxico” e “Arte de crochetar”, oferecidos gratuitamente pela Prefeitura da Estância de Atibaia. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h, no Espaço Cultural Greca, localizado na rua Adolfo André, nº 2080 – Vila Neto (ao lado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atibaia). Para se inscrever, basta apresentar o RG no momento da inscrição.

Cursos gratuitos continuam com inscrições abertas em Atibaia (Foto: Divulgação/PEA)

O fuxico é uma técnica artesanal bastante popular e tradicional no Brasil, consistindo em pequenas trouxas de pano em formato de flor feitas de retalhos e sobras de tecido. A arte remonta ao período colonial e na mais famosa dentre as diversas histórias sobre a sua origem, ela teria surgido pelas mãos das escravas, que reaproveitavam as roupas velhas, retalhos e sobras da casa-grande para confeccionar novas peças. Segundo essa versão, o nome fuxico, sinônimo de fofoca, acabou batizando esse tipo de trabalho, pois dizia-se que as mulheres se reuniam para alinhavar os pedaços de tecido e passavam horas falando da vida alheia.

Além de terapêutica, a arte que associa o fazer e o falar também pode se tornar fonte de renda, permitindo criar roupas, bolsas, colchas, retalhos, almofadas e outras peças decorativas apenas com um punhado de retalhos e criatividade. Cada vez mais valorizada, a técnica artesanal tem ganhado espaços sofisticados, aparecendo frequentemente nas passarelas e criações do mundo da moda com sua variedade de cores e formas. O curso “Arte e Fuxico” será ministrado pelo artista visual Carlinhos Moreno e as aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 9 às 11h e das 14 às 16h.

“Arte de crochetar”

O curso de crochê – outra artesania marcada pela versatilidade, vantagens terapêuticas e baixo custo de produção – também está com inscrições abertas. Quem quiser aprender a extravasar a criatividade na confecção de peças delicadas e charmosas, o curso “Arte de Crochetar” acontecerá no Espaço Greca, nos horários das 9h às 11h e das 13h às 15h. Ministrado pela artesã Leonice Campos, o curso se divide em Crochê para iniciantes, Ponto Conduzido e Amigurumi.

As aulas para iniciantes acontecerão às terças-feiras e os alunos aprenderão os pontos básicos do crochê: ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto, ponto alto duplo e ponto alto triplo. No curso de “Ponto Conduzido”, que acontecerá às quartas-feiras, será ensinada essa técnica, muito utilizada na confecção de tapeçarias, pois permite unir duas ou mais cores na montagem de desenhos geométricos, sem que o fio seja trocado para a mudança de novelo. Já a técnica japonesa “Amigurumi” – junção das palavras “ami”, que significa tricô ou malha, e “nuigurumi”, traduzida como bichos de pelúcia – possibilita criar figuras ou pequenos bonecos feitos de um tipo específico de crochê e será ensinada às quintas-feiras.

Oferecidos gratuitamente pela Secretaria Municipal de Cultura, os cursos têm como objetivo promover e implementar ações de incentivo à produção cultural na cidade. Mais informações podem ser obtidas por telefone (11) 4412-3287, e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br ou na Secretaria de Cultura, localizada na Al. Lucas Nogueira Garcez, nº 511 – Vila Thais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia