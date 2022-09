Decreto municipal proíbe parar animais de grande porte no Lago do Jardim dos Pinheiros

A Prefeitura da Estância de Atibaia publicou decreto no último sábado (17) sobre a proibição de determinadas atividades em todo o espaço público do Lago do Jardim dos Pinheiros e da Avenida dos Pinheiros, bem como em parte da Avenida Cinamomos, em frente ao lago.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com decreto nº 10.099, fica proibido parar ou estacionar veículos de tração animal, caminhão com animais e parar animais de grande porte tais como, equinos, muares, asininos e bovinos, seja apenas o animal ou montado. Também não é permitido nadar no Lago do Jardim dos Pinheiros, acampar, fazer fogueira e churrasco ou realizar eventos sem as devidas autorizações do Poder Público Municipal naquela região.

O descumprimento das vedações previstas neste decreto serão punidas com as penalidades previstas na legislação pertinente, inclusive a aplicação de multas e recolhimento dos veículos e animais.

O decreto municipal foi emitido considerando o Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, fiscalizar os veículos de tração animal, autuando e aplicando penalidades.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia