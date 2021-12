Lago do Major agora conta com passeio de pedalinho iluminado em Atibaia

Os passeios de pedalinhos estão entre as principais atrações do município e, agora, os encantadores “barcos” em formato de cisnes do Lago do Major (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 409, Centro) ganharam uma iluminação especial para tornar a diversão ainda mais mágica. Os pedalinhos iluminados estarão disponíveis para passeio todos os dias, das 9h às 20h30, até 2 de janeiro e, após essa data, exclusivamente aos sábados e domingos, no mesmo horário. O valor é de R$ 25,00 por embarcação – que comporta um adulto e duas crianças ou dois adultos e uma criança. Para menores de 14 anos, o uso de colete salva-vidas é obrigatório.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

O Lago do Major também possui uma pista de corrida ou caminhada, academia ao ar livre, slackpoint para a prática de slackline, quadras esportivas e arquibancadas. No local, ainda é possível caminhar sobre as pontes e contemplar o ambiente – que oferece grande extensão de lago e uma ilha ao centro, além de intensa arborização ao seu redor.

Passeio de teleférico

E que tal ver as paisagens de Atibaia por outra perspectiva? O teleférico (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 60) conta com um percurso de cerca de 550 metros que liga o Lago do Major à parte mais alta da cidade, proporcionando uma extensa vista do Balneário Municipal, Centro de Convenções, Parque das Águas e Jardim Japonês, entre outros panoramas. O valor do passeio é de R$ 30,00 (ida E volta) e R$ 15,00 (ida OU volta). Estudantes que apresentarem carteirinha durante o período de aula, além de idosos, pagam meio ingresso. Crianças menores de 12 anos ou com menos de 1,20 m de altura devem estar acompanhadas de um adulto. Para crianças de até 6 anos, a atividade é gratuita.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia