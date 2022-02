Defesa Civil alerta para risco de alagamento em bairros de Atibaia

A Defesa Civil de Atibaia fez um alerta neste domingo (30) para risco de alagamento em bairros da cidade, incluindo os próximos ao Ribeirão do Onofre, como Portão, Jardim Alvinópolis II, Jardim das Palmeiras, Jardim Estância Brasil, e em locais nas proximidades do Rio Atibaia: Jardim Kanimar, Guaxinduva, Parque das Nações, Bairro da Ponte, região do Taba Camping e da Tereza Pacheco Purchio.

O volume de chuva em apenas 72 horas foi quase 50% do previsto para todo o mês de janeiro, o que pode ocasionar transbordamento de rios e córregos, informou a Defesa Civil.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, a Defesa Civil de Atibaia possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

De acordo com aviso divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo na quinta-feira (27), áreas de instabilidade, associadas à passagem de uma frente fria, provocarão condições para chuvas, com momentos de tempestade, acompanhadas por raios, ventos e granizo nas regiões de Campinas, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia