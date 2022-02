Defesa Civil de Atibaia realiza ações e vistorias por conta da chuva

A Defesa Civil de Atibaia está em alerta e realizando ações nos últimos dias na cidade em virtude das fortes e constantes chuvas que vêm ocorrendo. Nas últimas 72 horas, até esta segunda-feira (31), choveu cerca de 207 milímetros em Atibaia, sendo que o previsto para todo o mês de janeiro era de 255 milímetros, segundo o Climatempo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nos últimos dias, a Defesa Civil e a Secretaria de Serviços estão trabalhando para o restabelecimento da normalidade nos locais onde houve queda de barreira ou danos estruturais a pontes. Além disso, foi realizada a abertura das comportas da Usina desde a manhã de domingo, o que não altera a questão do alagamento.

A Defesa Civil fez um alerta no domingo para risco de alagamento em bairros de Atibaia, incluindo os próximos ao Ribeirão do Onofre, como Portão, Jardim Alvinópolis II, Jardim das Palmeiras, Jardim Estância Brasil, e em locais nas proximidades do Rio Atibaia: Jardim Kanimar, Guaxinduva, Parque das Nações, Bairro da Ponte, região do Taba Camping e da Tereza Pacheco Purchio. Nesta segunda-feira, o risco foi estendido às localidades perto do Córrego do Folha Larga, que inclui bairro do Caetetuba, São José e Maracanã, onde a chuva foi muito forte na última noite.

Responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, a Defesa Civil de Atibaia possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia