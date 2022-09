Defesa Civil alerta para chuvas fortes entre quarta-feira (28) e sábado (1º) em Atibaia

A Defesa Civil divulgou na tarde de terça-feira, 27 de setembro, um alerta para chuvas fortes e volumosas, seguidas de raios, ventos e granizo entre esta quarta-feira (28) e sábado (1º), com instabilidades geradas por uma frente fria, na região de Campinas, que inclui o município de Atibaia.

(Imagem Ilustrativa de Keli Black por Pixabay)

De acordo com o Boletim Especial Meteorológico, há previsão para acumulados de 72 horas elevados – que podem chegar a 90 mm nas imediações de Atibaia segundo o aviso meteorológico. O órgão alerta para áreas mais vulneráveis, com riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos, orientando a população a não transitar em áreas de riscos em períodos chuvosos para evitar acidentes em ambientes com possíveis alagamentos.

A Defesa Civil de Atibaia, responsável por supervisionar e conduzir ações de prevenção e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia