Defesa Civil alerta população para frente fria nesta semana em Atibaia

A Defesa Civil de Atibaia emitiu alerta de queda de temperatura a partir desta segunda-feira (29). A chegada de uma massa de ar frio alterou as condições do clima na região e a previsão meteorológica indica que as temperaturas continuarão baixas nesta terça (30) e quarta-feira (31). Segundo boletim especial meteorológico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o clima mais ameno do fim de semana dá lugar a dias frios e nublados, com alerta de declínio acentuado de temperatura e possibilidade de chuvas.

Com a chegada da nova frente fria, as mínimas podem chegar aos 7ºC, com sensação térmica de 4ºC, no município e região bragantina, alcançando mais intensidade durante a madrugada e início da manhã. A Defesa Civil recomenda atenção especial aos grupos vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas em situação de rua e animais. A previsão é de que no fim de semana as temperaturas voltem a subir e fiquem mais confortáveis.

De acordo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE-SP), o declínio de temperatura atinge todo o estado de São Paulo, especialmente a região central e municípios da faixa leste, com mínima prevista de 1°C na Serra da Mantiqueira.

Abordagem Social

Vale ressaltar que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social oferece acolhimento para pessoas em situação de rua e, caso se depare com casos assim, o munícipe pode ajudar entrando em contato com as equipes de abordagem social pelos telefones (11) 4415-2274 ou (11) 4411-8087 (atendimento 24 horas).

A abordagem é realizada diariamente, inclusive aos finais de semana, providenciando acolhimento e atendimento especializado. Nas ruas das 7h à meia-noite, o serviço atende sob chamada no período da meia-noite (0h) às 7h.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia – responsável por coordenar e monitorar ações de prevenção, preparação e resposta a acidentes relacionados a ocorrências naturais – oferece atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia