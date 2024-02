Inmet emite alerta de tempestades para a região bragantina

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para tempestades a partir das 10h desta quarta-feira (31) em todas as cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região bragantina.

O comunicado de alerta do Inmet é válido entre 10h desta quarta-feira (31) e 10h de sexta-feira (31).

Alerta de tempestade do Inmet (Foto: Reprodução)

O alerta é de nível amarelo, classificação que aponta a previsão de ‘perigo potencial’. Há chance de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou uma média de 50 milímetros por dia. O comunicado prevê ainda ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

Segundo o alerta, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As orientações do Inmet para situações assim são as de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada, além de, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Fonte: G1.globo.com