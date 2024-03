Defesa Civil alerta para fortes chuvas no estado de São Paulo entre quinta (21) e sábado (23)

A Defesa Civil alerta para fortes chuvas que devem atingir o estado de São Paulo entre esta quinta-feira (21) e o sábado (23).

Segundo dados divulgados pelo Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), há condições de chuvas fortes e contínuas, e moderadas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem chegar até 88 km, em algumas regiões, além de ressaca marítima para todo litoral, com ondas de 2.5 a 3 metros, até domingo (24).

Não está descartado o risco para transtornos como: deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios. “Portanto, destaca-se a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis”, diz a Defesa Civil.

Segundo o órgão, o litoral Norte e o Vale do Paraíba devem ser as regiões mais atingidas, com previsão de até 250 mm de chuva, alerta vermelho.

A Baixada Santista tem previsão de 180 mm, seguida pela região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Itapeva, onde são esperados 100 mm, alerta laranja.

O interior do estado deve ter menos chuva, mas também há alerta laranja para Campinas e Sorocaba, onde são esperados 80 mm, e amarelo para Araçatuba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, com 70 mm, e Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, com até 60 mm.

Os últimos dias têm sido de calor acima da média para essa época do ano em todas as regiões do estado. Na última semana, na capital paulista, os termômetros ficaram acima dos 32ºC todos os dias. A frente fria que chega amanhã deve interromper a sequência de calor.

A Defesa Civil do Estado participa nesta quinta-feira (21), da reunião com Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), para alinhar as ações de Proteção e Defesa Civil devido as condições meteorológicas previstas.

Às 14h, todo o Sistema Estadual composto por as Coordenadorias Regionais e Municipais se reúnem para o alinhamento das medias a serem adotadas no Estado de São Paulo, com objetivo de proteger a população.

Fonte: G1.globo.com