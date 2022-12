Prefeitura realiza obra para prevenir deslizamento na Estrada Marcos Antônio Peçanha

As chuvas intensas dos últimos dias na região de Atibaia causaram uma instabilidade na Estrada Marcos Antônio Peçanha, que dá acesso ao Residencial Itaporã, no bairro Itapetininga. Em função do risco iminente de deslizamento mais grave, obras estão sendo realizadas no local, o que vai ocasionar a interditação da via por um período de pelo menos uma semana.

O caminho alternativo na região é pela avenida Juca Peçanha, rua Nossa Senhora do Sion, cruzando pelo San Fernando Valley.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a Defesa Civil, o excesso de chuvas dos últimos dias causou instabilidade no talude da Estrada Marcos Antônio Peçanha, e uma intervenção emergencial está sendo realizada, com um declive menor no talude.

A Defesa Civil informa que, atualmente, Atibaia encontra-se em estado de atenção, conforme o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), devido a um acumulado de chuva. Com a previsão de mais chuva até sexta-feira (30), recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia conta com equipes treinadas para ações de prevenção, preparação e resposta a desastres naturais, oferecendo atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia