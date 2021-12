Defesa Civil de Atibaia alerta para risco de chuvas fortes nos próximos dias

A Defesa Civil de Atibaia alerta para possibilidade de chuvas intensas, com momentos de tempestade, entre quarta (29) e domingo (2). Segundo boletim meteorológico especial divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, novas instabilidades provocarão condições para pancadas de chuva com forte intensidade, seguidas por raios, ventos e granizo, nas regiões de Araçatuba, Baixada Santista, Barretos, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Litoral Norte, metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba.

(Imagem Ilustrativa: sethink por Pixabay)

O boletim meteorológico informa que, até domingo, a previsão é de que o acumulado de chuvas fique entre 100 e 120 mm. Devido a esse alto índice pluviométrico, o órgão ressalta a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Esse grande volume de água caindo em um curto espaço de tempo também pode provocar deslizamentos e desabamentos em decorrência da saturação do solo, alerta a Defesa Civil de Atibaia.

No começo desta semana, um forte temporal já provocou estragos e transtornos em diversas regiões da cidade. Apenas na tarde de segunda-feira (27), foram registradas cerca de 30 quedas de árvore e pontos de alagamento na região do Jardim do Lago e Jardim dos Pinheiros. Em conjunto com a Secretaria de Serviços e o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Atibaia prestou os devidos atendimentos, atendendo também ocorrências envolvendo fios de alta tensão, destelhamento de casas e um desabamento de muro de arrimo. De acordo com o órgão, Nova Atibaia, Caetetuba, Vila Giglio, Jardim Imperial, Cerejeiras e a região do Itapetinga foram as áreas mais afetadas.

Com a previsão de mais chuvas, a Defesa Civil de Atibaia alerta para os perigos de circular em áreas de alagamento ou de enxurrada, recomendando que as pessoas evitem as áreas de risco. Responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a emergências e desastres relacionados a eventos naturais, a Defesa Civil de Atibaia está de prontidão 24 horas, atendendo a emergências pelos telefones 199, (11) 4414-3997 e (11) 4414-3967.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia