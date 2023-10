Defesa Civil alerta para mais chuva no Estado de São Paulo a partir desta quinta-feira (5)

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de SP (CGE) está monitorando a frente fria que chegou ao estado nesta quinta-feira (5). O fenômeno, que trouxe chuva forte durante a madrugada, se estende ao longo do dia, principalmente nos municípios da faixa leste e sul do Estado de São Paulo. O sol aparece entre muitas nuvens e novas pancadas fortes de chuva com raios são esperadas no decorrer da tarde e começo da noite.

As chuvas deverão atingir com média a forte intensidade as regiões do Vale do Ribeira, Litoral Paulista, Vale do Paraíba, Região de Itapeva, Sorocaba e Campinas. Nas regiões central, norte e oeste do estado poderá chover, mas com menor intensidade.

(Imagem Ilustrativa de Johannes Plenio por Unsplash)

Também são esperadas rajadas de ventos na Capital, Grande São Paulo, Região de Sorocaba e Vale do Ribeira, com velocidade de até 60 km/h. Em Campinas, os ventos chegam a 50 km/h. Esse cenário deve permanecer nesses locais ao longo de todo o final de semana. No Litoral Paulista, os ventos ficarão mais fortes na segunda-feira (9), com velocidade de até 60 km/h.

Tempo para o fim de semana

Na sexta-feira (6), a tendência é que o tempo fique mais estável, sem acumulados expressivos e nem chances de chuva constante durante o dia. Neste caso, as chuvas serão isoladas no período da tarde em todo o Estado.

No sábado (7), no período da manhã, o tempo fica mais estável e o sol aparecerá em alguns momentos. Já com a chegada da noite, outra frente fria avançará sobre o Estado de SP e haverá condições para pancadas de chuva mais fortes, principalmente na região leste e no litoral paulista. No Vale do Ribeira, as chuvas serão mais severas.

O domingo (8) será chuvoso em todo o Estado de São Paulo. Haverá bastante instabilidade sobre a região, ocasionando intervalos de pancadas de chuva forte durante o período da manhã, principalmente nos municípios da faixa leste, sul e litoral paulista.

Ao longo de todo o fim de semana, as temperaturas serão mais altas e, com isso, há condição para queda de raio e granizo durante as pancadas de chuva.

Recomendações

A Defesa Civil do Estado estará de prontidão ao longo destes dias, monitorando em tempo real a evolução da chuva e emitindo os alertas à população pelo SMS 40199. Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e no campo da mensagem digitar o CEP da localidade de interesse.

Recomenda-se às Defesas Civis Municipais que permaneçam atentas e reforcem a divulgação de informações para a população, visando a adoção de medidas de autoproteção.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo