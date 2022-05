Defesa Civil alerta para frio intenso nesta semana em Atibaia

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, entre terça-feira (17) e sexta-feira (20), uma intensa massa de ar polar irá avançar no Estado, provocando queda acentuada da temperatura, com momentos de frio intenso na região de Atibaia.

As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã. Como há previsão de 4°C, ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua, e também com os animais domésticos, segundo a Defesa Civil.

(Imagem Ilustrativa: Marielou Lolilop por Pixabay)

Além disso, entre terça e quarta-feira, nova instabilidade no oceano irá provocar fortes ventanias. As rajadas de vento serão intensas, com pico no período da tarde de quartafeira, podendo chegar a 75km/h. Existe risco de transtornos, como destelhamentos, quedas de árvores e postes de energia. Desta forma, recomenda-se procurar abrigo em local seguro, evitando árvores ou coberturas frágeis e não praticar esportes aquáticos ou influenciados pelo vento.

A Defesa Civil de Atibaia, responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia