Defesa Civil alerta para chuvas fortes neste fim de ano

A Defesa Civil divulgou alerta de chuvas fortes na região de Atibaia desta terça (27) até sexta-feira (30), com previsão de acumulado de chuvas que pode chegar a 155 mm. De acordo com aviso de risco meteorológico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, há condições para precipitações intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

A Defesa Civil também informa que, atualmente, Atibaia encontra-se em estado de atenção, conforme o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), devido a um acumulado de chuvas de 102 mm nas últimas 72h. Com a previsão de mais chuva para este fim de ano, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Marcadas por fortes ventos e intensa precipitação, as tempestades são características do Verão e podem vir acompanhadas de raios e trovoadas. Na iminência de uma tempestade, a orientação da Defesa Civil é buscar abrigo em locais fechados, como casas e edifícios. Se estiver em áreas abertas, como piscina, estacionamentos ou campo de futebol, a instrução é sair imediatamente, mantendo distância de objetos altos e isolados como árvores, postes e outros artefatos metálicos grandes e expostos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia conta com equipes treinadas para ações de prevenção, preparação e resposta a desastres naturais, oferecendo atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia