Defesa Civil alerta para chuvas fortes na região de Atibaia no fim de semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um aviso nesta sexta-feira, 8 de outubro, alertando que, entre sábado (9) e segunda-feira (11), novas instabilidades irão avançar no Estado, incluindo a região de Atibaia, provocando condições para chuvas fortes, seguidas por raios e ventos.

(Imagem Ilustrativa: FelixMittermeier por Pixabay)

De acordo com a Defesa Civil, um grande volume de água pode cair em um espaço curto de tempo, com risco de transtornos, como deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos, ressaltando a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis.

O feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em 12 de outubro, será de tempo frio, além de chuvoso, na região de Atibaia. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE, a temperatura não vai passar dos 21° Celsius na cidade no período de sábado até terça-feira (12). O sábado deverá ser o dia mais frio do feriado, com a temperatura variando de 14° C a 16° C.

A Defesa Civil, responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a emergências e desastres relacionados a eventos naturais, está de sobreaviso, atendendo a emergências pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108. O atendimento funciona 24 horas.

