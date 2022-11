Defesa Civil divulga alerta sobre queda acentuada de temperatura

A Defesa Civil divulgou alerta de queda acentuada de temperatura, com momentos de frio intenso, entre terça (1º) e sexta-feira (4). Segundo boletim especial meteorológico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a passagem de uma massa de ar polar derruba as temperaturas, especialmente no final da madrugada e início da manhã, e as mínimas na região de Atibaia podem chegar a 10ºC.

(Imagem Ilustrativa de israelbest por Pixabay)

Ainda conforme o boletim especial, uma nova instabilidade no oceano entre terça (1º) e quinta-feira (3) também pode provocar fortes ventanias, diminuindo a sensação térmica e acentuando a sensação de frio intenso. As rajadas de vento intensas, com previsão de pico no período da tarde de quarta-feira (2), poderão chegar a 70km/h.

Devido aos riscos de transtornos, como destelhamentos, quedas de árvores e postes de energia, a Defesa Civil recomenda procurar abrigo em local seguro, evitando árvores ou coberturas frágeis. As baixas temperaturas também demandam atenção especial com idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia conta com equipes treinadas para ações de prevenção, preparação e resposta a desastres naturais, oferecendo atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia