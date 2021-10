Defesa Civil divulga alerta para risco de temporais nos próximos dias

A Defesa Civil de Atibaia alerta para possibilidade de chuvas intensas, com momentos de tempestade severa, entre sábado (2) e segunda-feira (4). Segundo aviso meteorológico divulgado pelo órgão, fortes áreas de instabilidade ganham força já a partir desta sexta (1º), favorecendo a formação de chuvas contínuas e volumosas, seguidas por raios e ventos, nas regiões de Campinas e Sorocaba.

(Imagem Ilustrativa de Keli Black por Pixabay)

No sábado (2), a passagem de uma frente fria reforça o tempo instável, com pancadas de chuva forte de curta duração e descargas elétricas, mas não são previstos acumulados elevados de chuva. Entretanto, no domingo (3) e na segunda (4), são esperadas chuvas fortes e temporais, com rajadas de vento de até 70 km/h no período da tarde e acumulados de chuva de 72 horas que podem ficar entre 80 a 100 mm.

Diante da possibilidade de transtornos, há riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. A Defesa Civil, responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a emergências e desastres relacionados a eventos naturais, está de sobreaviso, atendendo a emergências pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108. O atendimento funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia