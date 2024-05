Dia do Brincar oferece diversão gratuita para crianças em Atibaia neste sábado (25)

Neste sábado (25), das 9h às 12h, a Prefeitura de Atibaia promove mais uma edição do Dia do Brincar. Com muita diversão e atividades gratuitas para as crianças, o Dia do Brincar levará entretenimento e valorização das infâncias para sete pontos do município: Praça do José Alvim (Centro), Praça Guanabara (Jd. Cerejeiras), Praça da Amada (Alvinópolis), EM Nelson José Pedroso (Portão), EM Maria Kazuko Higashioka (Tanque), EM Ercília Bacci (Maracanã) e EM Paulo Freire (Usina).

(Imagem Ilustrativa de Jay Chen por Unsplash)

Tema

No Brasil, o tema da Semana Mundial do Brincar é definido anualmente pelo Movimento Aliança pela Infância, responsável pela mobilização dessa iniciativa em todo o país. Neste ano, o tema é “Vem pra roda – No ritmo do brincar”, uma convocação para que todos se engajem mais na promoção de ambientes que valorizem as infâncias.

Conforme o Movimento Aliança pela Infância, “Vem pra Roda – No Ritmo do Brincar” é um convite para que todas as pessoas participem ativamente na construção de um mundo mais acolhedor e amoroso para as crianças, reconhecendo o brincar como um direito fundamental e essencial para uma infância plena e digna em um mundo lúdico, equitativo e afetuoso.

Objetivo

A Semana Municipal do Brincar é uma ação da Secretaria de Educação regulamentada pela Lei Municipal nº 4.468/2016 e tem como finalidade promover a valorização do brincar, reforçando a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento físico e emocionalmente pleno das crianças e dos jovens. Em Atibaia, a Secretaria de Educação definiu o dia 25 de maio no Calendário Escolar 2024 para realizar o Dia do Brincar em comemoração à Semana Mundial do Brincar.

O brincar por toda a cidade

De acordo com a Secretaria de Educação de Atibaia, a exemplo da edição de 2023, a Prefeitura promoverá o Dia do Brincar de 2024 de maneira a abranger todas as regiões da cidade, garantindo que todas as crianças do município sejam contempladas. Dessa forma, mais uma vez haverá a participação de todas as escolas da Educação Infantil da rede municipal de ensino, dando continuidade à experiência positiva da última edição.

Confira a programação do Dia do Brincar 2024:

Data: 25 de maio de 2024

Horário: das 9h às 12h

Locais: brincadeiras e atividades lúdicas simultaneamente em sete pontos distribuídos pela cidade:

Praça do José Alvim (Centro)

Praça Guanabara (Jd. Cerejeiras)

Praça da Amada (Alvinópolis)

EM Nelson José Pedroso (Portão)

EM Maria Kazuko Higashioka (Tanque)

EM Ercília Bacci (Maracanã)

EM Paulo Freire (Usina)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia