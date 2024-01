“Brincando nas Férias” tem início no dia 16 de janeiro em Atibaia

Lazer e entretenimento não vão faltar durante as férias escolares em Atibaia. A partir de 16 de janeiro, as crianças poderão se divertir com a segunda edição do “Brincando nas Férias”, evento gratuito da Prefeitura que tem o objetivo de levar entretenimento, aprendizado e desenvolvimento para os pequenos.

Voltado para crianças de 6 a 14 anos, o evento contará com diversas atividades recreativas, além de esportes, brincadeiras lúdicas, brinquedos infláveis e guloseimas para divertir e presentear a garotada, proporcionando momentos de alegria e aprendizado durante o mês de janeiro. As atividades, com início no dia 16, acontecerão de terça a sábado, das 13h30 às 16h30, em três locais diferentes: Ginásio do Elefantinho, CIEM 2 (Cerejeiras) e Praça da Matriz (confira programação completa abaixo).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, o brincar é uma atividade que auxilia na formação e na socialização, desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. Ao brincar as crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, pensam, sentem, reinventam e se movimentam. Quando as crianças brincam, elas desenvolvem habilidades em todas as áreas e, por meio das brincadeiras, reforçam essas habilidades de uma forma única.

Confira a programação:

Ginásio do Elefantinho:

Dias 16, 18, 23 e 25 de janeiro (terças e quintas-feiras)

CIEM 2 (Cerejeiras)

Dias 17, 19, 24 e 26 de janeiro (quartas e sextas-feiras)

Praça da Matriz

Dias 20 e 27 de janeiro (sábado)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia