Cortejo Brincante agita Atibaia durante a programação do “2º Brincando nas Férias”

Nos dias 20 e 27 de janeiro, às 15h, a Praça da Matriz será palco do “Cortejo Brincante”, do Grupo Chuvarada, como parte da segunda edição do programa “Brincando nas Férias” promovido pela Prefeitura de Atibaia. Com uma proposta inovadora, o Grupo Chuvarada promete proporcionar uma experiência única para crianças, jovens e adultos. O evento, repleto de histórias e canções autorais, transformará a praça em um verdadeiro playground de diversão, celebrando a cultura da infância e estimulando reflexões sobre o Direito à Natureza e a Importância do Brincar.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O “Cortejo Brincante” é uma intervenção lúdica que visa envolver o público em um mundo de brincadeiras e interações, destacando a magia da vida de forma descontraída e educativa. A atividade, de 45 minutos de duração, é livre e indicada para todas as idades, proporcionando diversão garantida para toda a família.

Além disso, o programa “Brincando nas Férias” oferece diversas atividades em diferentes locais de Atibaia.

Confira a programação completa:

Ginásio do Elefantinho:

Dias 16, 18, 23 e 25 de janeiro (terças e quintas-feiras)

CIEM 2 (Cerejeiras):

Dias 17, 19, 24 e 26 de janeiro (quartas e sextas-feiras)

Praça da Matriz:

Dias 20 e 27 de janeiro (sábados)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia