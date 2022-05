18 de Maio alerta para violência sexual contra crianças e adolescentes

18 de Maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A data alude ao caso Araceli Crespo, menina de 8 anos que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973 na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Durante todo o mês de maio, mas especialmente neste dia, campanhas procuram sensibilizar e mobilizar a sociedade na luta em defesa dos direitos da infância e da juventude. Em Atibaia, esse movimento é liderado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condica), com apoio do Conselho Tutelar de Atibaia.

De acordo com balanço divulgado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (ONDH/MMFDH), entre as denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes, 18,6% dos casos estão ligados a situações de violência sexual. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o órgão contabilizou 18.681 registros. Em 2022, 4.486 denúncias já foram registradas. Em Atibaia, o Conselho Tutelar registrou 143 casos suspeitos em 2021.

Segundo o Condica: “Cada um de nós é responsável por mudar essa realidade. É importante ficar atento e não fechar os olhos se observarmos qualquer mudança nas reações de crianças e adolescentes. Se testemunhar, souber ou suspeitar de violências sexuais, denuncie. O principal canal de denúncias é o Disque 100, mas é possível acionar Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público e Centros de Referência de Assistência Social”.

O Disque 100 é um serviço telefônico de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias de violação de direitos humanos. As ligações são anônimas e o atendimento é 24 horas, todos os dias da semana. As denúncias também podem ser encaminhadas diretamente para o Conselho Tutelar de Atibaia pelos telefones 4402-1930 e 4418-2030, ou ainda por e-mail: conselhotutelaratibaia@hotmail.com .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia