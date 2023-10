Atibaia comemora Dia das Crianças com festas nos bairros até 28 de outubro

No Brasil, o dia 12 de outubro é marcado por duas comemorações: além de festejar as crianças, homenageia a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Em Atibaia, as celebrações da infância tiveram início na segunda (10), com uma festa do Núcleo de Inclusão Produtiva para as crianças das famílias atendidas pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.

(Imagem Ilsutrativa de Samar Ahmad por Unsplash)

Na terça (10), foi a vez dos Doutores AtiPalhaços, pintura na mão, entrega de livros, escultura de balão, pintura no rosto, odontopediatria e entrega de kit de higiene na pediatria da Santa Casa. A ação continuou na quarta (11), com heróis da fé (personagens infantis), dobradura, entrega de livros e kits de higiene e sessão de filmes.

Nos dias 14 e 15 de outubro, a festa é em honra de Nossa Senhora. Realizada pela Mitra Diocesana de Bragança Paulista. A homenagem à padroeira será na Capela Mãe Rainha (Rua Helena Abbud Barreto, nº 50, Jardim Maristela II).

No dia dedicado à criançada, as festas se espalham pelos bairros e acontecem na Vila Helena, Complexo Santa Clara, Alvinópolis, Jardim São Felipe, Recreio Estoril, Praça Migrante Nordestino, Jardim do Trevo, Jardim das Cerejeiras, Tanque e Boa Vista. Ainda no feriado prolongado, tem muita brincadeira e alegria no Jardim Maracanã, Jardim Imperial e Parque Fernão Dias, no sábado (14); e Jardim Imperial, Praça do Migrante Nordestino e Jardim Brogotá, no domingo (15).

A diversão segue no dia 21 na Praça Guanabara, no Jardim das Cerejeiras, e dia 22 no Campo do Vicente, no bairro da Ponte. Para encerrar, tem a 2ª Marcha Kids na Praça Guanabara e a festa do Jardim do Alvinópolis, ambas no dia 28. Com entrada gratuita, as festas têm diferentes realizadores e contam com apoio da Prefeitura. Confira os endereços:

DIA 12/10

VILA HELENA – Rua Avelina Soares André (quadra do bairro Jardim Maristela II) – a partir das 10h

COMPLEXO SANTA CLARA – Rua Dona Clara, 365, Vila Santa Clara

ALVINÓPOLIS: Avenida Maria Alvim Soares (na rotatória próxima à Padaria Jardim Alvinópolis) – 10h às 16h

JARDIM SÃO FELIPE – Rua Anna Mathias Vairo, nº 50

RECREIO ESTORIL – Campo da União – Rua Tibiriçá – 10h às 14h

PRAÇA DO MIGRANTE NORDESTINO – Avenida Imperial, S/N – 8h30 às 15h

JARDIM DO TREVO – Rua Pedro Dominicali, nº 152

JARDIM DAS CEREJEIRAS – Rua José Aparecido Verutti (praça do Jardim Cerejeiras) – 10h às 17h

TANQUE – Praça Soldado Constitucionalista – 10h às 14h

BOA VISTA – Capela Santo Antônio, Estrada Municipal Juca Sanches – 8h às 15h

DIA 14/10

JARDIM MARACANÃ – Rua do Campo – 9h

JARDIM IMPERIAL – Rua Jabaquara, nº 55 ao nº192 – 10h às 17h

PARQUE FERNÃO DIAS – Rua Lírio, na altura do nº 10 (praça pública) – 10h às 16h

DIA 15/10

JARDIM IMPERIAL – Campo do Pardal – 9h às 13h

PRAÇA DO MIGRANTE NORDESTINO – Avenida Imperial, S/N

JARDIM BROGOTÁ – Capela Santo Expedito – Rua Vereador Edmundo Zanoni, S/N

DIA 21/10

PRAÇA GUANABARA – Avenida Copacabana

DIA 22/10

PONTE – Campo do Vicente – 14h

DIA 28/10

2ª MARCHA KIDS – Praça Guanabara – 15h às 19h

JARDIM DO ALVINÓPOLIS – Rua Francisco Soldado – 9h às 16h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia