Dia do Servidor Público é transferido para 29 de outubro em Atibaia

Conforme o Decreto Municipal 9.417/2021, que dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas municipais no exercício de 2021 e janeiro de 2022, o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que seria nesta quinta-feira (28), foi transferido para esta sexta-feira (29). Já o dia 1º de novembro será considerado ponto facultativo em razão do feriado de Dia dos Finados, comemorado no dia seguinte. Portanto, os serviços administrativos da Prefeitura da Estância de Atibaia estarão suspensos de 29 de outubro a 2 de novembro.

A Santa Casa de Atibaia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cerejeiras, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Guarda Civil Municipal funcionarão normalmente. Já as unidades de saúde do Centro e Cerejeiras funcionarão apenas para vacinação contra a Covid-19 mediante agendamento via sistema. Para saber mais sobre as principais informações sobre agendamento e vacinação em Atibaia, acesse o link http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/duvidas-vacinacao-contra-covid-19/.

Segundo a Divisão de Velórios e Cemitérios da Secretaria Municipal de Serviços, os cemitérios São Batista, no Centro, e São Sebastião, no Alvinópolis, terão o horário de visitação ampliado em uma hora no Dia de Finados. Nos demais dias do feriado prolongado – sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31), os cemitérios de Atibaia funcionarão normalmente, das 7h às 17h. Para vendedores credenciados, está permitida a comercialização de flores e velas nos dois cemitérios durante o feriado.

O Dia do Servidor Público foi instituído em 1937 e, no ano seguinte, foi fundado o Departamento Administrativo do Serviço Público do Brasil. O servidor público trabalha com a manutenção administrativa, manutenção do patrimônio material público – como praças e ruas – e com a prestação de serviços à população, como saúde e educação pública.

