Divisão de Relacionamento com o Contribuinte limita atendimento presencial devido à Covid-19

A Secretaria de Planejamento e Finanças informa que, até 31 de janeiro, o atendimento presencial na Divisão de Relacionamento com Contribuinte (Av. da Saudade, 252 – Centro) ficará restrito a casos de isenção e orientações, funcionando de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h para atendimento dos pedidos de isenção, e das 10h até as 16h para esclarecimentos e orientações. A unidade de atendimento da Secretaria de Planejamento e Finanças passou a priorizar o atendimento on-line via WhatsApp e plataforma digital 1Doc depois que parte da equipe de funcionários foi afastada por Covid-19.

A Pasta esclarece que a medida foi adotada em respeito aos munícipes que utilizam os serviços oferecidos pela Divisão e tem por objetivo preservar a saúde de todos, orientando os contribuintes a protocolar os pedidos de parcelamento, certidão negativa e demais solicitações na plataforma digital de documentos 1Doc, disponível na versão web https://atibaia.1doc.com.br/atendimento e também pelo aplicativo ‘1Doc Atendimento’, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

Alguns serviços como levantamento de débitos, envio de carnês de parcelamento e boletos para pagamento à vista, além de orientações diversas sobre impostos, podem ser solicitados via WhatsApp pelo telefone (11) 9 7014-1797, canal de atendimento que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A Divisão de Relacionamento com o Contribuinte conta com a compreensão e colaboração da população nestes dias em que vai atuar com equipe reduzida e informa que pretende normalizar o atendimento assim que for possível.

