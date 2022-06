Dupla é presa após furtar casa e tentar fuga pela Fernão Dias em Atibaia

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (27) após furtarem uma casa em Atibaia (SP). Os suspeitos foram identificados por câmeras de monitoramento e presos ao tentarem fuga pela Rodovia Fernão Dias.

A dupla foi abordada pela Guarda Civil. Na abordagem, os suspeitos, que são de São Paulo, confessaram o envolvimento no crime e que tinham se deslocado até Atibaia com o intuito de roubar casas.

Dois são presos por furtarem casas depois de carro ser identificado por câmera e monitoramento em Atibaia (Foto: Reprodução/ Tv Vanguarda)

No carro da dupla foram encontradas diversas ferramentas, que eram utilizadas para invadir as residências. Os guardas também localizaram joias, bolsas, perfumes e celulares, que haviam sido furtados de uma casa no Jardim Cerejeiras.

Segundo a Guarda, essa foi a quarta vez somente em 2022 que o veículo utilizado pelos criminosos esteve em Atibaia. Por isso existe a suspeita de que os dois homens estejam envolvidos em outros crimes de furto na cidade.

Os criminosos foram presos pela Guarda Civil Municipal e permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: G1.globo.com