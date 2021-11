Eleição define os novos membros para o Conselho Municipal dos Direitos Humanos

Promovida pela Prefeitura de Atibaia, por meio do Departamento de Cidadania, a eleição para o Conselho Municipal dos Direitos Humanos – CMDH – definiu os novos membros para representar a sociedade civil no biênio 2021/2023. A Assembleia Geral Pública aconteceu no ultimo dia 5, no Centro de Convenções “Victor Brecheret”.

O processo de apuração aconteceu logo após a eleição, com ampla transparência dos atos, elegendo os 12 mais votados, ficando na suplência os demais candidatos, conforme a sequência de votação e as regras estipuladas na Resolução nº 01/2021. A posse dos novos membros acontecerá no dia 18 de novembro, às 10h, no Cine Itá.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Conselho Municipal de Direitos Humanos tem como finalidade propor diretrizes voltadas à proteção e promoção dos direitos básicos de todos os seres humanos, além de atuar no controle social de políticas públicas e exercer a orientação normativa e consultiva sobre os direitos humanos em Atibaia.

Confira a relação dos eleitos:

– 1º Andréa Aparecida Miloni Nascimento – 146 votos

– 2º Patrícia Conceição Pires de Oliveira – 137 votos

– 3º Raquel Costa da Silva – 118 votos

– 4º Diana Oliveira de Assis – 111 votos

– 5º Ternacci Francisco Ponciano de Oliveira – 98 votos

– 6 º Jessica Cardoso dos Santos Miranda – 97 votos

– 7º Isadora Agatha Nascimento – 94 votos

– 8º Angela Cristina Rosa Silva – 90 votos

– 9º Mariana Villar Poli – 89 votos

– 10º Vanessa Fernandes da Silva – 86 votos

– 11º Tabata Gomes dos Santos Julião – 83 votos

– 12º Mariana Vasconcelos Silva – 82 votos

Suplentes

– 13º Cristiane Marques Merissi – 79 votos

– 14º Jessyca de Souza Rocha – 79 votos

– 15º Dulce Aurea Santana de Araujo – 75 votos

– 16º Ana Carolina Azevedo Barbosa – 74 votos

– 17º Maria Lourdes Pires Horiguela – 71 votos

– 18º Renato Batista Sozzi – 70 votos

– 19º Lidia Mariana Lima e Araujo – 70 votos

– 20º Tania das Graças Faria – 67 votos

– 21º Adriana Aparecida da Silva – 64 votos

– 22º Newton Moraes de Paula – 64 votos

– 23º Silvio Correa de Oliveira – 56 votos

– 24º Alana da Silva – 43 votos

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia