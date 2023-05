Etec Atibaia está com inscrições abertas para contratar professores de enfermagem e de biologia

Estão abertas as inscrições de concursos públicos para contratação de professores de enfermagem em clínica médica e cirúrgica e de biologia (Base Nacional Comum / Etim) da Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi, em Atibaia. As inscrições seguem até 9 de maio, somente pela internet: www.cps.sp.gov.br (clicar em Etec > Concurso Público > Concurso Público para docentes de ETECs e FATECs > Processo Seletivo para docentes > Inscreva-se).

ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi, Atibaia (Foto: Reprodução)

Para ambos os concursos as provas acontecerão em duas etapas: na 1ª etapa será realizado Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos: Graduação, Pós-graduação, etc); e na 2ª etapa acontecerá Prova de Métodos Pedagógicos (Apresentação de uma aula ministrada pelo candidato perante a Banca Examinadora, cujo tema será sorteado dentre os definidos no Edital de Convocação a ser divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, provavelmente entre os dias 15 de maio e 5 de junho de 2023).

Em Atibaia, a Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi está localizada na Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, nº 200, no Jardim das Cerejeiras, e para mais informações e esclarecimento de dúvidas é possível contatar a unidade pelo e-mail e147adm@cps.sp.gov.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia