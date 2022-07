EXPO Artesanal reuniu mais de 60 marcas autorais em Atibaia

Atibaia recebeu neste último fim de semana, no Centro de Convenções, a EXPO Artesanal e Geek EXPO Show, evento que atraiu muitos visitantes pela diversidade e qualidade dos produtos artesanais em exposição.

Com 60 marcas autorais participantes, o evento contou com peças para decoração, costura, cerâmica, saúde e bem-estar, bem como artigos para casa, jardim e artesanatos em exposição.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por volta de 80% dos expositores que participaram do Expo Artesanal são de Atibaia, reforçando a importância do pequeno empreendedor na cidade e possibilitando a visibilidade dos produtos, buscando fortalecer o trabalho autônomo.

Junto com a Expo Artesanal ocorreu o Geek Expo Show, evento direcionado para os fãs de games, animes e universo nerd, com stand de vendas e atrações exclusivas. O concurso de Cosplay foi um dos pontos altos do evento, atraindo crianças e adultos para a competição.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As próximas produções realizadas pela mesma organizadora da Expo Artesanal em Atibaia serão o Holisitc Fair e o Festival de Yoga, com data marcada para outubro deste ano, já a Expo de Natal é prevista para novembro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia