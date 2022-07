EXPO Artesanal e Geek Expo Show acontecem nos dias 9 e 10 de julho em Atibaia

Atibaia recebe, nos dias 9 e 10 de junho, no Centro de Convençõe, a EXPO Artesanal. Com entrada e estacionamentos gratuitos, o evento contará com exposição e venda de produtos artesanais de diferentes segmentos, desde peças para decoração, costura criativa, cerâmica, saúde e bem-estar, artigos para casa e jardim, artesanatos e alimentos e bebidas (burger, espetos, chopp, pães, doces e bolos). Também haverá música ao vivo, área kids, canto do escambo e praça de alimentação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A proposta é reunir expositores de várias cidades do estado para mostrar a diversidade, qualidade e os benefícios dos produtos artesanais, que em sua maioria possuem identidade, história e característica de uma região. É valorização do “feito a mão”, em pequena escala, de forma criativa e única.

Junto com a EXPO Artesanal acontecerá a Geek Expo Show, um evento direcionado para os fãs de games, animes e universo nerd, com stand de vendas e atrações exclusivas, como concurso de Cosplay, caricaturas, apresentações culturais, flash tattoo, rodas de conversa e palestras.

Serviço

EXPO Artesanal

Data: 9 e 10 de julho de 2022

Horários: sábado (9) das 10h às 22h e domingo (10) das 10h às 20h

Local: Centro de Convenções “Victor Brecheret” – Estacionamento inferior

Endereço: Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Atibaia/SP

Informações: (19) 99632-4437

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia